Москвичка прокусила ухо администратору караоке-клуба в Краснодаре

В ночь на 24 ноября в краснодарском караоке-клубе произошла драка между двумя девушками — посетительницей и администратором заведения, сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на официального представителя местного УМВД.

Работница клуба утверждает, что клиентка вела себя неадекватно и устроила скандал. В результате драки посетительница откусала сотруднице часть уха.

Очевидец и знакомая пострадавшей утверждает в городских сообществах в соцсети, что гостью с ее спутником просили вести себя тише, но они отреагировали на это побоями. «Женщина накинулась с оскорблениями на администратора, следом схватила ее за волосы. Яна (администратор) попыталась оттолкнуть ее от себя, но тут она вцепилась в неё зубами в ухо. Оттащили ее охранники. После она выплюнула на пол кусок уха», — пересказывает слова подруги потерпевшей портал «Регион Online».

Известно, что клиентка клуба приехала в Краснодар из Москвы. Ей 29 лет и, по словам свидетельницы события, в столице она работает наркологом.

В ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая оценит тяжесть нанесенных увечий, а полиция даст правовую оценку всем обстоятельствам инцидента. Вопрос о возбуждении уголовного дела пока остается открытым.