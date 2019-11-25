В Дрездене из музея ювелирных изделий похитили драгоценности на миллиард евро

В Дрездене ограбили музей старинных ювелирных изделий «Зелёный свод», похитив драгоценности на общую сумму около миллиарда евро, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Bild.

Как сообщается, грабители проникли в Дрезденский замок рано утром, обесточив его с помощью поджога электрощитка.

«Злоумышленники целенаправленно украли с одной из витрин три комплекта украшений — один бриллиантовый и два алмазных», — считает генеральный директор Государственных художественных собраний Дрездена Марион Акерман. Более крупные экспонаты она забирать не стали.

По данным местной полиции, двое грабителей были запечатлены на съемках видеокамеры, однако их могло быть и больше.

Премьер-министр Саксонии, где находится Дрезден, Михаэль Кречмер отметил в всем Twitter, что «без "Зеленого свода" нельзя представить себе историю Саксонии»: «Ценности, которые хранятся здесь, создавали на протяжении многих сотен лет люди нашего свободного государства».