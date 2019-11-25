Спасатели выясняют судьбу двоих горняков, пропавших при задымлении шахты в Коми

Пожарным удалось остановить распространение огня на шахте «Яреганефть» в Коми, где была потеряна связь с троими горняками.

Как передает «Интерфакс», о том, что в нефтешахте Ярегского месторождения произошло задымление, в результате которого пропали несколько шахтеров, стало известно вечером в воскресенье, 24 ноября.

Уже ночью сотрудники МЧС сообщили, что одного из троих пропавших горняков удалось найти живым.

При этом к настоящему моменту спасатели отчитались об остановке распространения огня на шахте. Судьба двоих работников рудника остается неизвестной.

«На нефтешахте "Яреганефть" в 3:45 по Москве пожар в горной выработке локализован на площади 2000 квадратных метров. Один работник был спасен горноспасателями. Неизвестна судьба двух человек», — рассказали в МЧС.