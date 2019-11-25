Сельский чиновник в Марий Эл сбил 16-летнего подростка

В сельском поселении Волжского района Республики Марий Эл под стражу отправлен местный депутат, сообщает «Вечерняя Казань» со ссылкой на СК.

Согласно версии следствия, чиновник, находясь в пьяном виде, сел за руль и, превысив скорость, выехал на обочину, где сбил 16-летнего подростка. Несовершеннолетний в результате полученных травм скончался.

Депутат стал фигурантом уголовного дела по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В октябре сообщалось, что полицейский в Кировской области сбил шестилетнего ребенка, а позже экспертиза установила, что якобы в крови мальчика был обнаружен алкоголь. Областной омбудсмен по правам ребенка взял это дело под свой контроль.