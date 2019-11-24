В Екатеринбурге выясняют обстоятельства гибели мужчины при задержании полицией

Сотрудники СКР и МВД ведут проверку по факту гибели подозреваемого в хранении наркотиков при задержании в Екатеринбурге.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на начальника пресс-службы областного ГУ МВД Валерия Горелых, утром 24 ноября задержанный за хранение запрещенных веществ мужчина пытался скрыться от правоохранителей. В ходе преследования он оказал активное сопротивление.

Сотрудник ППС открыл огонь из табельного оружия, в результате чего молодой человек погиб. Полицейский был доставлен в медицинское учреждение.

Горелых отметил, что, по предварительным данным, оружие было применено правомерно.

СУ СКР по Свердловской области ведет проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ведомства.