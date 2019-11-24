В автокатастрофе под Оренбургом погибли пятеро взрослых и ребенок

Жертвами дорожного происшествия в Оренбургской области, при котором столкнулись фура и минивэн, стали шесть человек.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служу регионального УМВД, авария произошла на 15-м километре автотрассы Оренбург — Акбулак, недалеко от села Чистое Оренбургского района.

Сообщается, что погибли шесть человек, в том числе шестилетний ребенок. Два человека доставлены в больницу. Медики оценивают их состояние как тяжелое.

В данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы. Устанавливаются обстоятельства трагедии.

Накануне, 23 ноября, крупное ДТП произошло в Северной Осетии, где при столкновении легкового автомобиля и грузовика погибли пятеро.