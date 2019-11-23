В Северной Осетии пятеро погибли при столкновении КамАЗа с легковым автомобилем

Пять человек стали жертвами крупной аварии с участием машины ВАЗ-2106 и грузовика на автотрассе в Северной Осетии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение МЧС, авария произошла на на 11 километре автодороги Моздок — Прохладный. Легковой автомобиль ВАЗ-2106 столкнулся с КамАЗом. Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли тела пятерых погибших. Все они находились в легковом автомобиле.

В настоящий момент выясняются причины и обстоятельства трагедии.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что глава ГИБДД Михаил Черников, комментируя заявление спецпосланника генсека ООН по безопасности дорожного движения Жана Тодта о причинах ДТП в России, связал высокие показатели по уровеню смертности россиян на догогах с огромными масштабами страны, а также указал на тенденцию к снижению этих показателей в целом.