В Петербурге идет проверка после обнаружения трупа младенца на берегу пруда

У Ижорского пруда в Санкт-Петербурге местный житель обнаружил скелетированный труп ребенка с отсутствующими частями тела.

Как пишет издание «Фонтанка», 22 ноября в полицию с сообщением о страшной находке обратился 56-летний бизнесмен. Прибывшие по вызову сотрудники правоохранительных органов обнаружили в пятидесяти метрах от дома №5 по улице Анисимова на берегу Ижорского пруда скелетированный труп младенца с гнилостными изменениями. Сообщается, что некоторые части тела погибшего ребенка отсутствовали.

Следственный отдел ГСУ СК по Колпинскому району проводит проверку.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Кемеровской области задержан мужчина, который убил свою собутыльницу и пытался избавиться от трупа, расчленив его.