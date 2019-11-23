В Бурятии из-за прорыва трубопровода без воды остались более тысячи человек

После серьезной коммунальной аварии в одном из бурятских поселков необходимо заменить около 35 метров трубопровода.

Как пишет издание «Байкал Daily», ЧП произошло вечером 22 ноября. В поселке Таловка в Прибайкальском районе прорвало трубопровод холодного водоснабжения. В результате без воды осталось 25 многоквартирных домов, в которых проживает 1077 человек. Также воду отключили в детских учреждениях и в фельдшерско-акушерском пункте.

Уточняется, что прорыв произошел в одном из смотровых колодцев.

Сейчас ведутся работы по устранению последствий аварии. Всего необходимо заменить 35 метров трубопровода. Администрация Таловки организовала подвоз питьевой и технической воды для населения.

Накануне крупное ЧП произошло также в Курске, пишет ТАСС. В результате прорыва теплотрассы без отопления там остались около 40 тысяч жителей.