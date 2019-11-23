В Архангельской области при десятиградусном морозе без тепла остались 53 дома

На теплотрассе в Архангельской области произошла авария, в результате которой 2,7 тысячи человек остались без отопления.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС, авария произошла в поселке Коноша. Большегрузное автотранспортное средство повредило наружную теплотрассу на улице Садовой рядом с домом 1а. Уточняется, что диаметр трубы составляет примерно 0,2 м.

В результате ЧП подача горячей воды ограничена в 53 жилых домах, где проживают 2,7 тысячи человек, в том числе 700 детей. Без отопления остались три детских сада и школа.

По состоянию на 16:00 температура воздуха в Коноше составляет десять градусов мороза.

Сейчас в поселке ведутся ремонтные работы. Восстановить подачу тепла планируется до конца дня.

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