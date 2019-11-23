В аэропорту Благовещенска из-за погодных аномалий были задержаны 10 рейсов

Аэропорт в Благовещенске был временно закрыт для приема и отправки самолетов из-за обледенения взлетно-посадочной полосы (ВПП).

После завершения работ по очистке ВПП аэровокзал вновь начал принимать и выпускать рейсы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта. «Все мероприятия по подготовке полосы к приему и отправке воздушных судов выполнены», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что после посадки самолетов в аэропорту проведут их обслуживание, после чего они будут готовы продолжить полет по своим маршрутам.

Актуальная информация по состоянию рейсов отображается на сайте аэропорта Благовещенска.

Этой ночью в центральных и южных районах Амурской области прошел дождь, а утром из-за резкого перепада температур на проезжей части образовалось обледенение. Было приостановлено движение межмуниципальных и школьных автобусов.

На дорогах ночью работало более 100 единиц спецтехники, пишет «Интерфакс». По данным минтранса, сложная обстановка в регионе будет сохраняться в течение ближайших суток.