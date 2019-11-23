Танкер, потерпевший крушение возле Одессы, мог участвовать в контрабанде нефти

После крушения танкера «Делфи» у берегов Одессы в Черном море сильно ухудшилась экологическая ситуация.

Об этом сообщает украинское интернет-издание «Думская» со ссылкой на заместителя начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николая Гаврикова, передает «РИА Новости». По его словам, вечером 22 ноября концентрация нефтепродуктов в море на месте крушения танкера превышала норму в 90 раз.

В данный момент специалисты продолжают следить за экологической обстановкой в районе ЧП.

Ранее сообщалось, что танкер «Делфи» под флагом Молдавии сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы из-за сильного шторма. По информации издания «Думская», судно село на мель в ночь на пятницу, 22 ноября. На его борту находились не менее 15 человек. Сообщалось, что людей спасли, сам танкер при этом был сильно поврежден, в воду из него начали вытекать нефтепродукты.

ТАСС со ссылкой на то же издание пишет, что танкер участвовал в контрабандных схемах. Журналисты, проанализировавшие деятельность судна за последние годы, выяснили, что танкер курсировал между Украиной и Грузией. В качестве его последнего владельца, который появился в 2019 году, указывается британская фирма Atenia Holding Ltd.

В феврале 2017 года судно задержали за слив нефтепродуктов в районе Белгорода-Днестровского Одесской области. Было возбуждено уголовное дело, однако по неизвестной причине развиития оно не получило. После этого «Делфи» стоял у побережья Одессы.

По версии издания, танкер мог находиться в месте, где по ночам к нему подходили другие судна, которые закачивали в него нефтепродукты. В дальнейшем топливо переправлялось малыми партиями на берег с помощью катеров или баркасов, предполагают украинские журналисты. Кроме того, в материале говорится об уголовном деле, в котором фигурировал танкер и бывшее руководство Украины. Речь идет о хищении имущества, служебной халатности, злоупотреблении властью, служебном подлоге, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

В Морском агентстве Молдавии между тем заявили, что танкер был лишен права ходить под флагом республики больше года назад.