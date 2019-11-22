Вооруженный мужчина пришел на лекцию к первокурсникам журфака МГУ

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который пробрался на территорию МГУ с ножом и пистолетом.

Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России. «У гражданина при себе был складной нож и пневматический пистолет. Как пояснил мужчина, он направлялся на лекцию военной кафедры. Прибывшие сотрудники полиции доставили мужчину в ОМВД и вызвали ему специалистов неотложной психиатрической помощи», – рассказали в ведомстве.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на Telegram-канал «Первый университетский – МГУ имени Ломоносова», инцидент произошел на факультете журналистики во время лекции первого курса по экономике. Сообщается, что преподавателю передали записку, в которой говорилось, что в аудитории находится человек с ножом. Нарушителя убедили покинуть аудиторию, после чего он был задержан охраной.

Пресс-секретарь журфака МГУ Дарья Фомина заверила, что в результате инцидента никто не пострадал. «По той информации, что у меня есть сейчас, мужчина прошел в здание факультета по служебному удостоверению, сказав, что идет на военную кафедру. Тем не менее он пришел на лекцию к первокурсникам, откуда его забрали сотрудники службы безопасности и вызвали полицию», – сообщила пресс-секретарь.

Фомина добавила, что паники не было, нож и пистолет у мужчины нашли правоохранители. «У студентов первого курса сегодня посвящение в студенты, я думаю, они этот день надолго запомнят», – отметила она.

По словам пресс-секретаря, в данный момент в университете ведется проверка.