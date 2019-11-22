Во Владивостоке задержали мать младенца, выброшенного из окна многоэтажки

Жительницу Владивостока подозревают в убийстве собственного новорожденного ребенка путем выбрасывания его из окна.

Как передает «Интерфакс», в пятницу, 22 ноября, рядом с многоэтажным домом во Владивостоке было обнаружено тело новорожденного ребенка с травмами, характерными для падения с высоты.

По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве, в рамках которого правоохранители задержали 37-летнюю мать младенца.

По версии следствия, подозреваемая, находясь в квартире на восьмом этаже, умышленно бросила ребенка в открытое окно. СК отмечает, что младенец упал с высоты 30 метров.