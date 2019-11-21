Замглавы Росалкогольрегулирования допросят по делу о преступном сообществе

Заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирину Голосную сотрудники ФСБ доставили на допрос в главное следственное управление СКР, сообщает РБК со ссылкой на источник, данные издания также подтверждает источник «Интерфакса».

«Голосную допрашивают по уголовному делу о должностных злоупотреблениях в управлении Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу», — приводит агентство его слова. При этом, по данным собеседника РБК, это может быть не последним подобным задержанием.

Ранее сообщалось о задержании пяти сотрудников управления РАР по ЦФО. В том числе был задержан начальник отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя Борис Астахов. Врио главы управления Сергей Пальцев был заключен под домашний арест. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Источник РБК не исключил возможности возбуждения дела по ст. 210 УК («Организация преступного сообщества или участие в нем»). В РАР от комментариев отказались.

Отмечается, что бывший глава РАР Игорь Чуян ещё в декабре прошлого года был объявлен в международный розыск.