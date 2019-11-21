Взрыв Starship Mk1 компании SpaceX "не стал неожиданностью" для создателей

Первый полномасштабный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX Илона Маска взорвался во время испытаний работы в условиях максимального наполнения баков для метана и кислорода криогенной жидкостью, передает ТАСС со ссылкой на Spaceflight.

По словам представителей компании, «такой результат не стал неожиданностью» и восстанавливать корабль они не планируют, а сразу займутся реализацией следующей версии судна Mk3.

Как отмечается, Starship планируется использовать для полетов на Марс и должен вмещать сто человек. Маск ранее заявлял, что исследования Марса будут начаты к 2022 году.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, прототип Mk1 Маск представил 29 сентября, тогда же он развеял миф о секретных экспериментах над инопланетянами в «Зоне 51» и подчеркнул, что ему не известно о признаках существования внеземной жизни.