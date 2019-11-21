Недовольный пробкой водитель стрелял в таксистов из газового пистолета

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе по водителям такси из газового пистолета в центре Москвы, сообщают «РИА Новости».

По данным ГУ МВД, в среду в отдел полиции Китай-города обратился водитель такси. В 16:45 он попал в пробку. Во время ожидания в дорожном заторе к нему подошел неизвестный и в нецензурной форме потребовал от водителя такси уехать, притом что двигаться было некуда.

Мужчина нанес удар таксисту, достал газовый пистолет и выстрелил в его сторону два или три раза. Газ попал на одежду пострадавшего, в глаза и на руки. После этого злоумышленник выстрелил в другого таксиста, но промахнулся.

Задержанным оказался москвич 1986 года рождения.