В московском офисе уборщица нашла в мусоре заряженный пистолет

В здании офиса агрофирмы, расположенном в центре Москвы, уборщица нашла в мусорном ведре пистолет с 11 патронами.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает агентство «Москва».

Уточняется, что пистолет был обнаружен в офисе, который находится в Большом Знаменском переулке. Уборщица сразу же оповестила о находке руководство, которое обратилось в правоохранительные органы.

По предварительным данным, речь идет о пистолете марки Walther со стертым серийным номером. Оружие направили на исследование. Ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.