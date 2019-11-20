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В московском офисе уборщица нашла в мусоре заряженный пистолет

Общество - Происшествия
11:43, 20 ноября 2019

В здании офиса агрофирмы, расположенном в центре Москвы, уборщица нашла в мусорном ведре пистолет с 11 патронами.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает агентство «Москва».

Уточняется, что пистолет был обнаружен в офисе, который находится в Большом Знаменском переулке. Уборщица сразу же оповестила о находке руководство, которое обратилось в правоохранительные органы.

По предварительным данным, речь идет о пистолете марки Walther со стертым серийным номером. Оружие направили на исследование. Ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Теги: Москва

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