Две девочки погибли при пожаре в Тюменской области

В Ишимском районе Тюменской области произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли двое детей.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Тюменской области, сигнал о ЧП поступил накануне вечером, 19 ноября. Загорелся частный жилой дом в деревне Большой Остров Ишимского муниципального района. К тому моменту, как пожарные прибыли на место происшествия, деревянное здание площадью шесть на семь метров было полностью охвачено пламенем.

В ликвидации пожара участвовали 26 человек и 10 единиц техники. При разборе сгоревшего дома были обнаружены тела двоих детей 2010 и 2016 годов рождения. «Предварительная причина пожара: нарушение правил эксплуатации бытовых газовых (бензиновых) устройств», – отмечается в сообщении МЧС.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»), сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области. Уточняется, что погибли две девочки.

По данным ведомства, пожар возник во время изготовления их отчимом смеси для бензопилы. В доме также находилась мать детей. Взрослые смогли выбраться из горящего здания, девочкам спастись не удалось.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в поселке Пристень Курской области при пожаре в доме погибли трое малолетних детей.