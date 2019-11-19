В Урюпинске мужчина сжег авто соседки, чтобы освободить парковочное место

В региональном управлении МВД по Волгоградской области сообщили о задержании 57-летнего поджигателя. В сентябре мужчина поджег автомобиль своей соседки, с которой они не могли поделить парковочное место, пишет v1.ru.

Мужчину не устраивало, что женщина использует парковочное место во дворе, притом что имеет гараж. После нескольких конфликтов на этой почве он решил поджечь ее авто. Чтобы устроить пожар, он положил на переднее кресло машины бумагу и поджег ее.

В ноябре удалось установить причастность гражданина к преступлению. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по факту уничтожения чужого имущества.