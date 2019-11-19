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В Перми возбуждено уголовное дело после заражения 29 человек сальмонеллезом

Общество - Происшествия
14:17, 19 ноября 2019

16 и 17 ноября в Перми были доставлены в больницу порядка 20 человек. По предварительным данным Роспотребнадзора, у всех пациентов обнаружен сальмонеллез, пишут «Новости Перми».

Следственным управление СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим нормам безопасности. Пострадавшими по уголовному делу признаны 29 человек, включая троих детей. Все они в эти дни употребляли пищу в двух местных кафе.

Следствие установило, что часть продуктов, зараженных сальмонеллой, была реализована в кафе по месту приготовления, а часть была направлена в другое заведение общественного питания.

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