Подруга обвинила Настю Рыбку в краже; та написала встречное заявление

Жительница Петербурга Дарья Андреева (Дарья Монтана), которая позиционирует себя как модель, обвинила Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) в краже наличных и телефона.

По словам потерпевшей, охотница за олигархами украла у нее две тысячи евро и телефон, пока они вместе отдыхали в апартаментах башни «Око» на Пресненской набережной.

Адвокат Рыбки Дмитрий Зацаринский сообщил журналистам, что это оговор. По словам адвоката, Рыбка написала встречное заявление на знакомую, речь идет о распространении наркотиков.

«Милые курочки и оладухи, не переживайте: на кичу заезжать не собираюсь. Все будет хорошо! Всех целую и обнимаю», — написала сама Вашукевич в своем Telegram-канале.

О Дарье Монтана известно мало. Ее имя некоторое время назад попало в новости в связи с ДТП: девушка не справилась с управлением автомобилем в США во время туристической поездки и сильно пострадала. Она находилась в госпитале, ей требовались деньги на лечение. Тогда общие знакомые Рыбки и Монтаны связались с журналистами и просили о помощи.