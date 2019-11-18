На крыше в "Москва-сити" произошла массовая драка с задержаниями

Около 20 человек проникли на крышу башни «Империя» в «Москва-Сити», где произошла драка с охраной делового комплекса.

«20 человек устроили драку с охранниками башни "Империя" в "Москва-Сити", когда они прорвались на крышу. В результате происшествия правонарушители задержаны», — приводит слова источника ТАСС. При этом в пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили, что по инциденту проводится проверка, а несколько человек действительно были доставлены в полицию.

Как сообщает РЕН ТВ, задержанных отпустили после под обязательство о явке. При этом отмечается, что рассматривается возможность возбуждения дела по статье о хулиганстве.

«Несколько человек доставили в территориальный отдел полиции. Сейчас по факту данного инцидента собраны проверочные материалы, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в главном управлении МВД по Москве журналистам РБК.

По информации телеграм-канала Mash, задержаны были шестеро человек в возрасте от 19 до 26 лет, а одного из охранников госпитализировали с ожогом глаза: отмечается, что руферы использовали газовый баллончик, когда сотрудники охраны пытались произвести задержание. Молодые люди, по данным Mash, на крыше хотели сделать фотографии для социальных сетей.