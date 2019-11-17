В Приморье рухнула стена жилого дома, признанного аварийным семь лет назад

В Уссурийске произошло обрушение стены в одной из квартир двухэтажного здания, все жильцы аварийного дома эвакуированы.

Как пишет Primpress, сигнал об аварии поступил в диспетчерскую 16 ноября. На место ЧП выехали спасатели, медики и сотрудники полиции. Выяснилось, что в нежилой квартире на первом этаже обрушилась стена. Из дома были эвакуированы 13 человек, в том числе двое детей. Погибших и пострадавших нет.

Здание было признано аварийным еще в 2012 году, отмечает издание. В нем регулярно появлялись лица без определенного места жительства.

На место происшестия прибыли губернатор Олег Кожемяко и глава Уссурийского городского округа Евгений Корж. Они осмотрели здание и поговорили с жителями дома.

На сайте администрации УГО сообщается, что людям предоставят новое жилье в первоочередном порядке. «Так как дом признан аварийным, жильцы должны быть обеспечены новыми квартирами как можно быстрее», — подчеркнул Кожемяко. Также глава региона поручил провести экспертизу здания, чтобы не допустить дальнейшего обрушения конструкций.

Напомним, в конце августа при реконструкции здания в Новосибирске обрушилась стена, в результате чего погибли трое рабочих.