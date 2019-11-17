В Мытищах 68-летний предприниматель убил нарушителя ПДД

В Подмосковье пожилой водитель нанес смертельные ранения пешеходу, который переходил дорогу с нарушением правил.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Московской области, инцидент произошел накануне, 16 ноября, на одной из улиц Мытищ. Между водителем автомобиля, 68-летним предпринимателем, и 43-летним пешеходом произошёл конфликт. «В результате водитель нанёс пешеходу удар ножом в шею. От полученного ранения мужчина скончался», — говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемый был задержан. Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). В данный момент проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.