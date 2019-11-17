СК выяснет состав жидкости, которой отравились пятеро жителей Подмосковья

Число жертв отравления в результате распития неизвестной жидкости в Одинцовском городском округе увеличилось до трех.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Московской области, происшествие случилось в деревне Часцы.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что два человека скончались, еще трое были доставлены в больницу после употребления неизвестной жидкости немедицинского характера. Один из пострадавших находился в тяжелом состоянии.

Уточняется, что тела двоих мужчин 1964 и 1963 годов рождения были обнаружены в местном общежитии. «Кроме того, из указанного общежития в городскую больницу были доставлены трое мужчин 1960, 1983 и 1993 годов рождения, один из которых скончался при оказании медицинской помощи», — говорится в сообщении СК.

По данным ведомства, накануне компания нашла на мусорной свалке бутылку с неустановленной жидкостью, которую было решено употребить.

Ведется доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Содержимое бутылки направлено на химический анализ.