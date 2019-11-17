При взрыве в киевском общежитии погибли охранник и строитель

Два человека погибли в результате взрыва, предположительно, гранаты, прогремевшего в одном из общежитий Киева.
Как пишет ТАСС со ссылкой на Facebook киевской полиции, трагический инцидент произошел накануне, 16 ноября, около 21:00 по местному времени (22:00 по московскому). Сигнал о ЧП поступил из общежития, которое находится на улице Карла Маркса в Деснянском районе Киева.
«Правоохранители установили, что вследствие полученных ранений скончались двое мужчин», — приводится сообщение ведомства.
Сотрудники полиции также установили личности погибших. Сообщается, что один из них был охранником, а второй работал на стройке.
Предположительно, в комнате общежития взорвалась граната.
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