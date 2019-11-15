Активиста штаба Навального арестовали на 7 суток в Евпатории после съемок дроном

В Евпатории суд на семь суток арестовал координатора белгородского штаба политика Алексея Навального Максима Климова, который ранее был задержан вместе с оператором Александром Даниловым после съемок с квадрокоптером, сообщает «Медиазона» со ссылкой на социальные сети штаба.

Климов, как сообщается, был признан виновным по статье 19.3 административного кодекса о неповиновении сотрудникам полиции. Отмечается, что вскоре после задержания Данилов был отпущен.

«Мы считаем, что статья [о неповиновении сотрудникам МВД] выдумана. Максим по образованию юрист и знает, как общаться с полицией», — приводит издание слова активистов штаба Навального.

По словам сотрудницы штаба Татьяны, полицию вызвал местный житель, а Данилова после задержания «заставили» сдать мочу для проверки на наркотики.

«Максим и Александр запускали квадрокоптер на береговой линии, после чего приехала полиция, потребовала документы и без оснований обыскала автомобиль и личные вещи. Затем началось задержание в грубой форме», — пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на сообщение активистов.