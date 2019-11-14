В Москве застрелили многократного чемпиона мира по тайскому боксу

На юго-западе Москвы неизвестные застрелили главу Всемирной ассоциации армянских спортивных федераций Ашота Боляна.

Как сообщает РЕН ТВ, тело 40-летнего боксера было обнаружено вечером 13 ноября рядом с автомобилем «Инфинити» на Нахимовском проспекте. У него была пробита голова.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что в спортсмена умышленно выстрелили, в результате чего он скончался на месте. Возбуждено уголовное дело.

Ашот Болян трижды становился чемпионом мира по версии WPKA. В 2004 году он переехал в Россию и завершил спортивную карьеру. На момент гибели он возглавлял Департамент по спорту Всемирного армянского конгресса, а также Всемирную ассоциацию армянских спортивных федераций.