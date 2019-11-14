В Москве на "площади трех вокзалов" загорелся склад с цветами

На Комсомольской площади в Москве тушат пожар площадью 400 кв. метров, вознкший на складе с цветочной продукцией.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС Москвы, возгорание произошло по адресу Комсомольская площадь, 1а, строение 18. Уточняется, что загорелось одноэтажное складское помещение. Площадь пожара разрослась со 100 до 400 кв. метров.

Сообщается, что людей в горящих помещениях нет.

По данным «РИА Новости», пожар возник на складе с цветами. Размер горящего здания – 150 на 30 метров.