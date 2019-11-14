В Хабаровске завели дело после смерти ученика, потерявшего сознание в школе

Одиннадцатилетний мальчик скончался, потеряв сознание перед началом занятий в хабаровской школе №58.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на СУ СКР по региону, инцидент произошел после того, как пришедший утром на занятия в школу ученик почувствовал себя плохо и был доставлен в медицинский кабинет. Однако прибывшим на место врачам скорой помощи спасти ребенка не удалось.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовно дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В свою очередь, прокуратура также начала проверку, в ходе которой надзорное ведомство установит соблюдение условий пребывания в школе, а также своевременность оказания медицинской помощи мальчику.