СК: К крушению Boeing 737 в Казани в 2013-м привела халатность должностных лиц

СК возложил на пилотов ответственность за унесшую жизни 50 человек авиакатастрофу в Татарстане в ноябре 2013 года.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, трагедия произошла 17 ноября 2013 года. Пассажирский Boeing 737-500 разбился при заходе на посадку в аэропорту «Казань». Погибли все находившиеся на борту воздушного суда 50 человек, в том числе две девочки 11 и 15 лет, а также подданная Великобритании и гражданка Украины.

«В ходе следствия установлено, что к авиакатастрофе привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула», – говорится в сообщении СК. По данным следствия, Салихов, выполняя рейс маршрутом Москва — Казань, во время посадки «ввел воздушное судно в сложное пространственное положение», второй пилот при этом управление на себя не принял. «В результате Салихов при наступлении нештатной ситуации, нарушая правила пилотирования, своими действиями допустил крушение воздушного судна», — заключил СК.

Сообщается также, что Салихов не имел необходимых навыков пилотирования и был допущен к полетам на основании поддельных документов. Занимавший должность замгендиректора авиакомпании «Татарстан» Валерий Портнов направил в 2009 году документы Салихова, содержащие недостоверные сведения, в Татарское межрегиональное управление Росавиации. В СК считают, что руководитель Татарского управления воздушного транспорта Росавиации Шавкат Умаров допустил халатность, не проверив подлинность представленного авиакомпанией свидетельства пилота.

«Кроме того, в процессе работы Валерий Портнов и шеф-пилот авиакомпании Виктор Фомин не обеспечили должную подготовку Салихова, а вместо этого направили неподготовленного пилота на получение статуса командира воздушного судна», — говорится в сообщении СК. По данным следствия, Салихов осуществлял пассажирские авиаперевозки в качестве командира с марта 2012 года.

В отношении Салихова и Гуцула уголовное преследование прекращено в связи с их смертью. Портнову и Фомину предъявлено обвинение по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), Умарову вменяют совершение преступления по части 3 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц»).