Медики провели операции троим пострадавшим при стрельбе в колледже Благовещенска

В Благовещенске прооперировали раненых в результате стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства.

Как передает «Интерфакс», у одного из молодых людей ранена шея, затылочная область и левое надплечье, у второго – таз. «Состояние одного из детей тяжелое, он в реанимации, второй ребенок в средней степени тяжести», – рассказал руководитель центра политравмы Амурской области детской клинической больницы Владимир Дудкин.

В областной администрации сообщили, что третьему пострадавшему, 20-летнему студенту, также провели операцию. Сейчас он находится в реанимации Благовещенской городской клинической больницы в тяжелом состоянии.

Ранее утром в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства. В результате погиб его ровесник, еще трое получили ранения. Сам стрелок покончил с собой.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений»).