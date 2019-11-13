В Тюменской области возбудили уголовное дело после гибели курсанта от менингита

СК завел уголовное дело после смерти от менингита курсанта Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

Как сообщается на сайте СКР, дело возбуждено по части 2 статьи 124 УК РФ («Неоказание помощи больному»).

Напомним, 18-летний Михаил Баранов скончался накануне. По версии следствия, курсант обратился в поликлинику училища вечером 7 ноября с жалобами на высокую температуру. Медсестра сбила температуру, затем направила пациента в подразделение, обязав его явкой на прием к врачу утром. На следующий день курсант снова обратился в поликлинику с жалобами на высокую температуру и боли в животе. Его осмотрел терапевт, после чего молодого человека на скорой помощи отвезли в областную клиническую больницу. Несмотря на усилия врачей, в тот же день Баранов умер от молниеносного течения инфекции и сепсиса.