В Казани грабитель извинился перед продавщицей, покидая место преступления

В Казани правоохранители разыскивают мужчину в возрасте около 30 лет, который ограбил кассу продовольственного магазина.

Добычей грабителя стали 13 тысяч рублей. По словам сотрудницы магазина, мужчина был трезвым. Он дождался, когда в магазине не останется покупателей, и при входе в торговый зал надел маску с перчатками.

При нападении он угрожал продавщице ножом. Женщина отметила, что нож был самодельным с наборной ручкой.

Мужчина извинился перед продавщицей, перед тем как покинуть место преступления, сообщает канал «Татарстан 24».