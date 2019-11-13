На Сахалине избивших мужчину оперативников не лишили званий и осудили условно

В городе Долинске Сахалинской области местный районный суд вынес решение по делу о превышении должностных полномочий со стороны двух полицейских.

Следствием было установлено, что каждый из осужденных нанес несколько ударов ногами по икроножным мышцам задержанного, а один из них также ударил его по внутренней части голеностопа. Впоследствии медики зафиксировали у потерпевшего ушиб мягких тканей внутренней лодыжки.

Правоохранители получили по три года условно с одним годом испытательного срока. Оба оперативника не признали свою вину, утверждая, что не избивали задержанного.

Мужчин не стали лишать званий и возможности занимать должности на госслужбе в связи с положительными характеристиками с места работы.