Московским медикам удалось спасти восьмимесячного ребенка, покусанного догом

В Москве врачи спасли жизнь ребенку с множественными тяжелыми ранениями головы и лица после нападения аргентинского дога.

Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения сообщает агентство «Москва».

Уточняется, что инцидент произошел на прошлой неделе. Скорая помощь доставила восьмимесячного ребенка в отделение реанимации Морозовской больницы в крайне тяжелом состоянии. По словам родителей, дома на него напал аргентинский дог. «При осмотре были выявлены укушенные ссадины груди, волосистой части головы, лица. Отмечалось продолжающееся кровотечение из укушенных ран головы, было заподозрено повреждение крупных венозных синусов», – отмечается в сообщении.

После стабилизации состояния, установки венозных катетеров, проведения инфузионной терапии и экстренной диагностики бригада хиругов провела ребенку сложную операцию. «В процессе хирургического вмешательства часть осколков от вдавленных переломов была удалена, отломки были поправлены в анатомически верное положение», – рассказали в пресс-службе. По завершении этапа нейрохирургического вмешательства к операции подключились другие специалисты, в том числе оториноларингологи и офтальмологи.

После операции, которая длилась около шести часов, ребенку сделали вакцинацию против бешенства и столбняка. На третьи сутки он был переведен в отделение нейрохирургии, где провел восемь дней, после чего в удовлетворительном состоянии был выписан домой.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Северной Осетии алабай загрыз своего пожилого хозяина.