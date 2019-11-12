В Нарьян-Маре подросток из баловства стрелял по окнам детсада

В городе Нарьян-Мар задержан подросток, стрелявший из пневматического пистолета по окнам детского сада, передает портал 29.ru.

Инцидент произошел 11 ноября после полудня. Своими действиями 16-летний школьник смог повредить стеклопакет на третьем этаже детского сада. Из людей в учреждении никто не пострадал.

Правоохранители в тот же день вычислили местонахождение стрелка. В УМВД утверждают, что он не преследовал никаких криминальных мотивов, а только баловался.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. У подростка изъято оружие.

Ранее в Нарьян-Маре нетрезвый мужчина проник в детский сад и убил ребенка во время тихого часа. Позже он объяснял, что этого от него требовали голоса в голове.