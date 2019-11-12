Столичная полиция ищет мужчину с бородой, который облил домофон серной кислотой

В поселении Московский в Новой Москве консьерж одного из многоэтажных домов обратилась в полицию после получения химического ожога, передает «Вечерняя Москва».

В Сети опубликованы видео с камеры наблюдения над дверью подъезда, в котором работает женщина. На кадрах видно, как мужчина с бородой и длинными волосами поливает домофон входной двери жидкостью.

К публикации прикреплен акт подведомственного МЧС Центра «Лидер», в котором утверждается, что на домофоне обнаружен раствор серной кислоты.

Правоохранители устанавливают личность злоумышленника.

Некоторые ресурсы пишут, что мужчина обливал двери в нескольких подъездах поселения, но в столичном УМВД эти утверждения опровергли, передает АГН «Москва».