Полиция проверит детский сад в Уфе после смерти воспитательницы в бассейне

51-летняя воспитательница детского сада в Уфе утонула в бассейне, по факту ее смерти проводится проверка.

Как передает «Интерфакс», сам инцидент произошел вечером 8 ноября, когда женщину обнаружили в детском бассейне учреждения. После этого воспитательницу доставили в реанимацию, однако спасти ей жизнь не удалось.

По данным местного портала «Башинформ», в воде женщина пролежала несколько минут, после чего ее обнаружил охранник. Предполагается, что она поскользнулась и ударилась головой.

В настоящее время в детском саду, где произошел несчастный случай, проводится доследственная проверка. Сотрудники СК опрашивают очевидцев и ждут результатов судмедэкспертизы.