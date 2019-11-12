ЕСПЧ присудил девушке, на глазах которой правоохранители избили отца, €25 тысяч

Европейский суд по правам человека постановил выплатить 25 тысяч евро девушке, отца которой сотрудники правоохранительных органов РФ избили у нее на глазах, передает Znak.com со ссылкой на «Комитет против пыток».

Инцидент произошел в 2008 году, когда, как утверждается в сообщении правозащитной организации, жительница Красноярского края с отцом садились в машину после мероприятия в школе, где она на тот момент обучалась. Когда он села в машину, к её отцу подбежали несколько мужчин, один из которых повалил его и начал избивать. Когда девочка выскочила из авто и принялась просить, чтобы они прекратили, один из них крикнул ей: «Закрой рот и сядь в машину». Она испугалась и залезла обратно, после чего вышла и убежала.

Позднее ребенка случайно нашел родственник. Как утверждается, через несколько дней невролог установил у неё неврологический синдром и неврозоподобный энурез в связи с психотравмирующей ситуацией, которую ей пришлось пережить. После этого к её диагнозу также добавились посттравматическое стрессовое расстройство, нейрогенный гиперрефлекторный мочевой пузырь и пролапс митрального клапана. У неё начались кошмары, она стала бояться людей, резко снизилась её успеваемость в школе. Полностью, как утверждается, психологическое здоровье девушки так и не восстановилось.

Позже выяснилось, что на её отца напали сотрудники наркоконтроля и ФСБ, которые действовали в рамках оперативного мероприятия «проверочная закупка». Прокуратура неоднократно отказалась возбуждать уголовное дело в связи с действиями силовиков, местный суд признал это законным, несмотря на то, что в декабре 2009 года в отношении мужчины прекратили уголовное дело, так как доказательства были добыты незаконным путем.

Как сообщает руководитель отдела международно-правовой защиты «Комитета против пыток» Ольга Садовская, во время слушаний в ЕСПЧ российская сторона оправдывала действие силовиков тем, что «присутствие ребенка в момент задержания было непредсказуемо»: «Но это звучит крайне неубедительно в связи с тем, что отец был задержан после торжественного мероприятия в школе, где он был вместе с дочерью».

Суд признал нарушение статьи 3 Европейской конвенции о правах человека, присудив девушке 25 тысяч евро компенсации.