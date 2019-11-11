В Москве после падения из окна женщины с двумя детьми возбудили дело об убийстве

СК возбудил уголовное дело об убийстве по факту гибели женщины и ребенка, выпавших из окна дома на северо-востоке Москвы.

Об этом заявила старший помощник главы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова. «По предварительным данным, утром 11 ноября возле жилого дома, расположенного в Бабушкинском районе, обнаружено без признаков жизни тело женщины и малолетнего ребенка. Также обнаружен малолетний мальчик на вид шести лет, которому сейчас оказывается комплекс реанимационных мероприятий», – цитирует Иванову «Интрефакс». По ее словам, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Уточняется, что инцидент произошел на улице Чичерина, погибли женщина с девочкой полутора лет. Сейчас на месте трагедии работают следователи и криминалисты.

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