Пять человек погибло после землетрясения на северо-западе Ирана

В результате землетрясения магнитудой 5,8 баллов на северо-западе Ирана погибли пять человек, сообщает иранский телеканал PressTV.

Стихийное бедствие произошло 8 ноября в 118 километрах от города Тебриз с численностью населения 1,4 миллиона человек. После основного толчка произошло еще несколько афтершоков магнитудой от 4,1 до 4,8 баллов. Сейсмологи утверждают, что гипоцентр землетрясения находился на глубине десяти километров.

Разнятся данные об общем числе пострадавших. Местные СМИ пишут про 120 человек, ТАСС со ссылкой на Associated Press сообщает о 520 пострадавших.