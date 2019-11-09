Глава района под Смоленском умер во время помощи соседям при тушении пожара

8 ноября вечером в Смоленской области во время тушения пожара скончался глава Холм-Жирковского района Олег Макаров, передает портал SmolDaily. По неподтвержденной информации издания, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.

Пожар случился в доме соседей главы района, и он бросился им на помощь. Чтобы помешать распространению пламени, Макаров полез на чердак дома. В этот момент он резко почувствовал себя плохо. Местные жители доставили его в Центральную районную больницу, но там врачи смогли лишь констатировать смерть мужчины.

Губернатор региона Алексей Островский сообщил о намерении принять участие в похоронах главы поселкового района. Свои соболезнования от этой утраты также выразил зампред Госдумы Сергей Неверов.