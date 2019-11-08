В Германии после взрыва на шахте десятки рабочих оказались на глубине 700 метров

Два человека пострадали в результате аварии на шахте предприятия GTS Grube Teutschenthal Sicherungs GmbH в Германии.

Как сообщает телерадиокомпания MDR, авария на шахте в коммуне Тойченталь федеральной земли Саксония-Анхальт произошла около 9 утра по местному времени (примерно в 11 часов по московскому).

В момент взрыва на территории предприятия находились 37 человек. По последним данным, двое пострадавших в результате инцидента доставлены в больницу.

Отмечается, что шахтеры спаслись в безопасном укрытии на глубине 700 метров. Пожарные проводят спасательную операцию.

Причина взрыва пока неизвестна.