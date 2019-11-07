Пилотом, посадившим за штурвал летящего самолета девушку, занялись следователи

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело из-за допуска за штурвал самолета девушки без соответствующего разрешения на управление транспортным средством. Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает «Новая газета».

Инцидент произошел на рейсе Якутск — Саккырыыр, который выполняла авиакомпания «ИрАэро». Узнали о нем из публикации в личном «Инстаграме» девушки, запечатленной на кадрах видеосъемки. В ролике пилот дает ей указания, в какую сторону крутить штурвал.

В сообщении пресс-службы Следственного управления уточняется, что во время движения воздушного судна в салоне самолета находились пассажиры. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«Интерфакс» сообщает, что пилот, допустивший нарушение, отстранен от работы до завершения расследования.

«Мир новостей» уточняет со ссылкой на комментарии профессиональных пилотов, что в действительности девушка ни секунды не управляла самолетом, поскольку судно работало на автопилоте.