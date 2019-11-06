В Твери выясняют обстоятельства гибели выпавшего из окна многоэтажки подростка

Следователи выясняют условия, в которых проживал школьник, выпавший из окна дома в одном из микрорайонов Твери.

Как пишет издание «Тверские ведомости» со ссылкой на очевидцев и представителей СК, трагический инцидент произошел утром 6 ноября в микрорайоне «Южный».

Сообщается, что из окна девятого этажа одного из домов выпал 14-летний мальчик. Прибывшая на место происшествия реанимационная бригада не смогла спасти жизнь молодого человека.

Сейчас там работают сотрудники полиции и следственного отдела регионального СУ СКР. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии. Проводится опрос соседей, родственников и очевидцев, выясняются условия жизни погибшего.

На данный момент известно, что подросток жил с бабушкой, отмечает издание.

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