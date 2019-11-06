В Петербурге с отравлением госпитализированы около 40 сотрудников "Ленты"

Число попавших в больницу с отравлением сотрудников сети гипермаркетов «Лента» в Санкт-Петербурге достигло 39 человек.

Об этом рассказали в петербургском управлении Роспотребнадзора, передает «Интерфакс». Накануне, 5 ноября, сообщалось о 26 госпитализированных. Всего среди сотрудников ритейлера выявлено 54 случая кишечной инфекции, еще один пострадавший является родственником заболевшего работника.

Уточняется, что пострадали работники магазина в доме 112 на улице Савушкина. Из всех инфицированных 53 человека являются сотрудниками офиса «Ленты», один работает в пищеблоке.

В служебной столовой были выявлены нарушения, ее временно закрыли.

В самой компании сообщили, что к медикам за помощью обратились около 60 отравившихся. Ведется внутренняя проверка.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Казани отравились около 30 детей, приехавших на футбольный турнир.