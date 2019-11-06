Обвиняемая в вымогательстве 70 млн рублей экс-супруга Цеповяза впала в кому

Процесс по делу бывшей жены члена «банды Цапка» Вячеслава Цеповяза отложен до 14 ноября из-за впавшей в кому подсудимой.

Напомним, в конце июня текущего года суд в Ростове-на-Дону арестовал бывшую жену Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю на один месяц и 25 суток по обвинению в том, что в 2010 году она, являясь участницей «банды Цапка», вымогала свыше 70 млн рублей у жителя Кубани. Однако уже на момент ареста адвокат Стришней сообщал о наличии у нее серьезного онкологического заболевания, которое требует постоянного наблюдения врачей и приема лекарств.

Как передает «Интерфакс», в настоящее время состояние Натальи Стришней ухудшилось, женщина впала в кому.

В пресс-службе Железнодорожного суда Ростова-на-Дону подчеркнули, что в связи с этим процесс по ее делу был отложен до 14 ноября.

Наталья Стришняя является экс-супругой Вячеслава Цеповяза, который отбывает срок в колонии строгого режима после массового убийства в станице Кущевская. Стришняя и Цеповяз развелись в 2019 году, после чего женщина взыскала с бывшего мужа больше 4 млн рублей.