На таджикско-узбекской границе ликвидировано 15 вооруженных боевиков

Пропускной пункт на границе Таджикистана и Узбекистана атаковала группа из 20 боевиков, 15 из них были уничтожены.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления пограничных войск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана, нападение на погранзаставу произошло в ночь на 6 ноября.

Уточняется, что 20 вооруженных людей в масках атаковали подразделение № 4 «Ишкобод» отряда «Султанабад», которое находится в 60 километрах к западу от Душанбе. В перестрелке погибли пограничник и сотрудник правоохранительных органов Таджикистана.

В ходе проведенной силовыми структурами операции ликвидированы были 15 боевиков, еще пятеро задержаны. Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа.

Напомним, ранее Владимир Путин призвал спецслужбы СНГ активизировать работу, поскольку, по его мнению, Турция не сможет сдерживать боевиков на севере Сирии после проведения операции «Источник мира».